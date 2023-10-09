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МИД: есть более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля

МИД: есть более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля

Киев • УНН

 • 586903 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские дипломаты получили более 100 обращений от украинцев, которые не могут уехать из Израиля, посольство сейчас формирует список таких граждан и параллельно идет работа над поиском решения относительно путей выезда из Израиля. Об этом сообщил в понедельник в эфире телемарафона спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

"Мы имеем сейчас более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля", - сказал Николенко.

Детали

По его словам, на фоне отмены авиарейсов из Израиля наши граждане не смогли воспользоваться своими билетами на самолеты из страны.

"Поэтому наше посольство сейчас формирует список таких граждан, которые нуждаются в помощи, и параллельно мы работаем как оперативный штаб МИД, наше посольство, представители других ведомств Украины, чтобы найти решение относительно других путей выезда из Израиля", - отметил спикер МИД.

"И соответственно, наши граждане, которые уже находятся в списке, должны ожидать инструкций от нашего посольства о дальнейших действиях. Также люди, которые имеют проблемы, но еще не сообщили об этом наше посольство - мы очень их просим выйти на связь с дипломатами для того, чтобы мы имели контактную информацию всех людей и, когда будут соответствующие решения, мы смогли их проинформировать", - добавил он.

По словам Николенко, в Израиле на консульском учете официально насчитывается 14 тысяч украинцев.

"Всего на консульском учете в Израиле состоит 14 тысяч украинцев, но по факту эта цифра в разы больше. Мы знаем о том, что, к сожалению, в результате боевых действий погибли двое украинок, мы имеем подтверждение об их смерти. Также есть информация о возможной гибели двух других украинцев в районе вблизи сектора Газа, а также одного украинца в самом палестинском анклаве, однако официального подтверждения мы пока не имеем", - сказал Николенко.

Было известно об одном раненом - мальчике, которого украинские дипломаты спасли. Другой информации о ранениях украинцев пока не получали, отметил он.

По его словам, дипломаты продолжают работу.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.

В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.

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