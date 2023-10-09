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Посольство шукає чартер, який вивезе українців з Ізраїлю до Молдови - дипломат

Посольство шукає чартер, який вивезе українців з Ізраїлю до Молдови - дипломат

Київ • УНН

 • 633951 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Посольство України в Ізраїлі шукає чартер, який вивезе українців до Молдови. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає УНН із посиланням на телеканал "Ми-Україна".

Деталі

Дипломат наголосив, що в посольстві цілодобово працює гаряча лінія для громадян, які бажають виїхати з Ізраїлю.

"Наші громадяни, які, як правило, перебували в Ізраїлі тимчасово як туристи і не шукали прихистку, а просто приїхали - хтось до родини, хтось на святі місця, хтось на конференцію чи якісь публічні заходи і застрягли. Ми надали допомогу, знайшли спонсорів, і поселили їх тимчасово в готелі. І намагаємося знайти чартер, якйи по собівартості вивезе їх до Молдови. Ми цим займаємося, "гаряча лінія" працює цілодобово... Безкоштовно ми це зробити не зможемо", - повідомив Корнійчук.

Нагадаємо

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, українські дипломати отримали понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю, посольство зараз формує список таких громадян і паралельно йде робота над пошуком рішення щодо шляхів виїзду з Ізраїлю. 

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