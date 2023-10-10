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ЦАХАЛ советует жителям сектора Газа бежать в Египет, пока они еще могут

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Израильские военные советуют людям покинуть сектор Газа и направляться в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

"КПП "Рафах" все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал им уйти", - сказал подполковник Ричард Хехт в разговоре с иностранными журналистами.

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о подготовке к эвакуации граждан Украины из сектора Газа и подчеркнул, что "это вопрос часов, потому что иначе будет поздно".

Как сообщил 9 октября пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинские дипломаты получили более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля, посольство сейчас формирует список таких граждан и параллельно идет работа над поиском решения относительно путей выезда из Израиля.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что военные восстановили контроль над границей с Газой.

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