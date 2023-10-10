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Израиль готовится к длительной операции в Газе, а США григрозили Ирану и боевикам "Хезболлы"

Израиль готовится к длительной операции в Газе, а США григрозили Ирану и боевикам "Хезболлы"

Киев • УНН

 • 650108 просмотра

КИЕВ 10 октября. УНН. Армия обороны Израиля готовится к длительной наземной операции в секторе Газа, а США предупредили Иран и боевиков "Хезболлы", чтобы они "дважды подумали", прежде чем вступать в конфликт, заявив, что готовы встать на защиту Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Дэвид Вурмер, советник по Ближнему Востоку бывшего вице-президента США Дика Чейни, сказал, что Израиль находится на пороге полного наземного вторжения и повторной оккупации Газы, которую он покинул в 2005 году после почти четырех десятилетий, поскольку он переходит от сдерживания ХАМАС к попыткам его уничтожения.

"Вы увидите фундаментальный сдвиг, и прецеденты на данном этапе не имеют значения", - сказал Вурмер.

Отмечается, что если Израиль сможет нейтрализовать способность ХАМАСа запускать ракеты на израильскую территорию, он сможет передислоцировать средства ПВО на север для перехвата ударов в случае эскалации со стороны Хезболлы Ливана, еще одной поддерживаемой Ираном боевой группировки, признанной террористической организацией в США.

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Пентагон предупредил Иран и ливанскую боевую группировку "Хезболла", чтобы они "дважды подумали", прежде чем вступать в конфликт, и заявил, что готов встать на защиту Израиля.

Президент Байден выразил полную поддержку Израилю и поручил Пентагону отправить ему оборудование и вооружение, включая боеприпасы, а также перебросить авианосную ударную группу и несколько эскадрилий истребителей ВВС в Восточное Средиземноморье. ожидается, что эсминец ВМС США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли будут у берегов Израиля во вторник, сообщил американский военный чиновник.

Представитель Конгресса заявил, что США ожидают, что Израиль вскоре попросит Вашингтон предоставить больше оружия, хотя США не смогут легко удовлетворить все эти запросы. По словам американского чиновника, на выходных Израиль запустил современные американские бомбы малого диаметра GBU-39 и планирует получить еще сотни таких бомб уже во вторник, что является частью предыдущей израильской военной закупки. Израиль также запросил стрелковое оружие, боеприпасы, минометы и 122-мм танковые снаряды, сказал американский чиновник.

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