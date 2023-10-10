Израиль готовится к длительной операции в Газе, а США григрозили Ирану и боевикам "Хезболлы"

КИЕВ 10 октября. УНН. Армия обороны Израиля готовится к длительной наземной операции в секторе Газа, а США предупредили Иран и боевиков "Хезболлы", чтобы они "дважды подумали", прежде чем вступать в конфликт, заявив, что готовы встать на защиту Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.