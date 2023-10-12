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Наследный принц Саудовской Аравии и президент Ирана обсудили ситуацию в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии и президент Ирана обсудили ситуацию в Газе

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман переговорил по телефону с президентом Ирана Ибрагимом Раиси о военной эскалации Израиля в секторе Газа и его окрестностях. Это первый телефонный разговор между двумя лидерами после восстановления дипломатических отношений между двумя странами в прошлом году. Об этом пишет Al jazeera, передает УНН.

Детали

Саудовское информационное агентство сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии подтвердил, что «Королевство прилагает возможные усилия для общения со всеми международными и региональными сторонами, чтобы остановить текущую эскалацию».

Агентство добавило, что наследный принц подчеркнул позицию Королевства, которая отвергает любые нападения на гражданское население, и на необходимости соблюдения принципов международного гуманитарного права, выразив глубокую обеспокоенность серьезностью гуманитарной ситуации в секторе Газа и ущербом, нанесенным жизни мирных жителей.

Он также подтвердил «твердую позицию Королевства по защите палестинского дела и поддержке усилий, направленных на достижение всеобъемлющего и справедливого мира, который гарантирует палестинскому народу доступ к его законным правам».

Со своей стороны, иранское информационное агентство Tasnim цитирует Мохаммада Джамшиди, заместителя директора офиса президента Ирана по политическим вопросам, который сказал, что звонок касался «текущих событий в Палестине и необходимости прекратить военные преступления».

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