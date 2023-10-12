Израиль ночью ударил по элитным силам ХАМАС и атаковал высокопоставленного военнослужащего в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Армия обороны Израиля в ноч на 12 октября нанесла серию ударов по командным центрам элитных сил "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые 7 октября проникли в населенные пункты возле сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.
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«В течение ночи (четверг) ЦАХАЛ провел волну ударов по элитным силам "Нухба" террористической организации ХАМАС, нанеся удары по оперативным командным центрам, которые использовались боевиками, проникшими в населенные пункты, прилегающие к сектору Газа в прошлую субботу», - говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Отмечается, что элитные силы "Нухба" состоят из боевиков, отобранных ХАМАСом и предназначенных для осуществления террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также введение противотанко-ракетного, ракетного и снайперского огня.
«Элитные силы "Нухба" были одной из ведущих сил, которые проникли на территорию Государства Израиль с целью совершения кровавых актов террора против его граждан», - указывает ЦАХАЛ.
Дополнение
Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что ночью нанесла удар по высокопоставленному военнослужащему ХАМАС в секторе Газа.
ЦАХАЛ утверждает, что Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористических групп в южной части сектора Газа.
Отмечается, что дом Абу Шамалы также использовался для хранения военно-морского оружия, предназначенного для использования в террористических операциях против Израиля.
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