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Єгипет не буде створювати евакуаційні коридори з сектору Газа - ЗМІ

Єгипет не буде створювати евакуаційні коридори з сектору Газа - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Уряд Єгипту відмовився створити коридори для виходу з сектору Газа для палестинців. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Уряд Єгипту відхилив будь-яку пропозицію створити коридори для евакуації з Гази для палестинців, які тікають від бомбардування з боку Ізраїлю, заявив високопоставлений єгипетський чиновник.

При цьому, як повідомляється, Єгипет веде інтенсивні переговори з Ізраїлем і Сполученими Штатами, щоб дозволити доставку допомоги та палива через пункт пропуску "Рафах".

Також є інформація про те, що адміністрація Байдена веде активні переговори щодо забезпечення безпечного виїзду з сектору Газа для цивільних, ідеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль вночі ударив по елітних силах ХАМАС та атакував високопоставленого військовослужбовця в Газі

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