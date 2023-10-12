Єгипет не буде створювати евакуаційні коридори з сектору Газа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Уряд Єгипту відмовився створити коридори для виходу з сектору Газа для палестинців. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Уряд Єгипту відхилив будь-яку пропозицію створити коридори для евакуації з Гази для палестинців, які тікають від бомбардування з боку Ізраїлю, заявив високопоставлений єгипетський чиновник.
При цьому, як повідомляється, Єгипет веде інтенсивні переговори з Ізраїлем і Сполученими Штатами, щоб дозволити доставку допомоги та палива через пункт пропуску "Рафах".
Також є інформація про те, що адміністрація Байдена веде активні переговори щодо забезпечення безпечного виїзду з сектору Газа для цивільних, ідеться в повідомленні.
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