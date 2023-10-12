В посольстве Украины в Израиле объяснили, почему не могут эвакуировать граждан из сектора Газа

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«К сожалению, эвакуация не началась, поскольку единственный пункт пропуска в Египет «Рафах» остается закрытым и влияния мы на это не имеем, как и не имеют другие посольства. То есть речь идет о том, что ни одно из посольств европейских стран, Соединенные Штаты не эвакуировали ни одного своего гражданина», - сказал Евгений Корнийчук.

Детали

У украинского посольства все готово для эвакуации. Сотрудники посольства в Египте готовы встретить наших граждан в любое время, проверить документы и если нужно восстановить их. Списки людей переданы египетской стороне.

По словам Евгения Корнийчука вся проблема заключается в том, что «египтяне говорят, что ХАМАС из сектора Газы не пускает, а ХАМАС говорит, что египтяне не пускают. Где правда – не понятно».

Посол также добавил, что сегодня Госсекретарь Соединенный Штатов Энтони Блинкен поднял этот вопрос перед премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, поскольку когда начнется наземная операция, то щадить не будут никого и возникает огромный риск, что иностранные граждане, в том числе и украинцы, окажутся под еще большими обстрелами.

Количество людей, ожидающих эвакуации из сектора Газа увеличивается с каждым часом. Утром количество желающих покинуть территорию конфликта было около 220 и это преимущественно женщины и дети.

Что касается эвакуации из самого Израиля, то аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме. Первые 200 человек будут эвакуированы в Румынию вечером в субботу.

Добавим

Как сообщал УНН, Египет сегодня сделал заявление, что пункт пропуска из Сектора Газы Рафах открыт, и призывает Израиль не бить по нему.

Напомним

Недавно The Times of Israel сообщили, что правительство Египта отказалось создать коридоры для выхода из сектора Газа для палестинцев.

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