The Hill

У Португалії стартувала рекордна президентська кампанія: на посаду претендують 11 кандидатів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Португалії стартувала двотижнева виборча кампанія перед президентськими виборами 18 січня. Рекордна кількість з 11 кандидатів, серед яких Луїс Маркес Мендес, Антоніу Хосе Сегуро, Андре Вентура та Енріке Гувейя-е-Мело, робить другий тур голосування майже неминучим.

У Португалії стартувала рекордна президентська кампанія: на посаду претендують 11 кандидатів
Фото: AP

У неділю, 4 січня, в Португалії офіційно розпочався двотижневий період агітації перед президентськими виборами, що призначені на 18 січня. Цього року за посаду глави держави змагається рекордна кількість кандидатів - 11 осіб, що робить проведення другого туру голосування майже неминучим. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з опитуваннями, жоден із кандидатів наразі не має підтримки понад 50%, необхідної для перемоги в першому турі. Головна боротьба розгортається між представниками традиційних політичних сил та новими лідерами думок:

Луїс Маркес Мендес - кандидат від владної правоцентристської Соціал-демократичної партії.

Антоніу Хосе Сегуро - представник лівоцентристських соціалістів.

Андре Вентура - лідер правопопулістської партії "Чега", яка минулого року стала другою за величиною силою в парламенті.

Енріке Гувейя-е-Мело - контр-адмірал у відставці, який здобув популярність завдяки успішному керівництву кампанією вакцинації в країні.

Особливості португальської виборчої системи

Якщо 18 січня переможця не буде визначено, два кандидати з найвищими результатами зустрінуться у другому турі 8 лютого.

Хоча президент у Португалії не має прямої виконавчої влади, він відіграє ключову роль у підтримці політичної стабільності. Глава держави має право накладати вето на закони та розпускати парламент у разі глибокої політичної кризи, що є критично важливим інструментом для країни після періоду нестабільності останніх років. 

Португалія щороку протягом п'яти років спрямовуватиме 25 млн євро на закупівлю української оборонної продукції21.12.25, 15:00 • 4765 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Португалія