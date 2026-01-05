У Португалії стартувала рекордна президентська кампанія: на посаду претендують 11 кандидатів
Київ • УНН
У Португалії стартувала двотижнева виборча кампанія перед президентськими виборами 18 січня. Рекордна кількість з 11 кандидатів, серед яких Луїс Маркес Мендес, Антоніу Хосе Сегуро, Андре Вентура та Енріке Гувейя-е-Мело, робить другий тур голосування майже неминучим.
У неділю, 4 січня, в Португалії офіційно розпочався двотижневий період агітації перед президентськими виборами, що призначені на 18 січня. Цього року за посаду глави держави змагається рекордна кількість кандидатів - 11 осіб, що робить проведення другого туру голосування майже неминучим. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Згідно з опитуваннями, жоден із кандидатів наразі не має підтримки понад 50%, необхідної для перемоги в першому турі. Головна боротьба розгортається між представниками традиційних політичних сил та новими лідерами думок:
Луїс Маркес Мендес - кандидат від владної правоцентристської Соціал-демократичної партії.
Антоніу Хосе Сегуро - представник лівоцентристських соціалістів.
Андре Вентура - лідер правопопулістської партії "Чега", яка минулого року стала другою за величиною силою в парламенті.
Енріке Гувейя-е-Мело - контр-адмірал у відставці, який здобув популярність завдяки успішному керівництву кампанією вакцинації в країні.
Особливості португальської виборчої системи
Якщо 18 січня переможця не буде визначено, два кандидати з найвищими результатами зустрінуться у другому турі 8 лютого.
Хоча президент у Португалії не має прямої виконавчої влади, він відіграє ключову роль у підтримці політичної стабільності. Глава держави має право накладати вето на закони та розпускати парламент у разі глибокої політичної кризи, що є критично важливим інструментом для країни після періоду нестабільності останніх років.
