Португалія щороку протягом п'яти років спрямовуватиме 25 млн євро на закупівлю української оборонної продукції

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 536 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 7162 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 12501 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 27102 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 55932 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 61219 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 39857 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35645 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36233 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40429 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21 грудня, 03:23 • 6926 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції21 грудня, 04:30 • 10611 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 14574 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 5626 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 12000 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 32507 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 61219 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 102556 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 74564 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 82534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 13093 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 14849 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 27163 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 43443 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 33164 перегляди
Актуальне
The Guardian
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Португалія щороку протягом п'яти років спрямовуватиме 25 млн євро на закупівлю української оборонної продукції

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Португалія щорічно виділятиме 25 мільйонів євро протягом п'яти років на закупівлю української оборонної продукції в рамках ініціативи SAFE. Міністри оборони України та Португалії обговорили подальшу співпрацю та критичні потреби України.

Португалія щороку протягом п'яти років спрямовуватиме 25 млн євро на закупівлю української оборонної продукції

Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Португалії Нуну Мело, передає УНН.

Деталі

Шмигаль висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, оголошену під час засідання UDCG, та готовність зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL.

Відзначив важливість рішення Португалії спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції 

- додав Шмигаль.

Міністри оборони також обговорили продовження співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості, перспективи взаємовигідних проєктів і довгострокового розвитку наших спроможностей.

Окремо зупинилися на критичних потребах оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури. Вдячний Португалії за підтримку! 

- резюмував Шмигаль.

Україна та Португалія уклали партнерство для виробництва морських дронів20.12.25, 15:19 • 5194 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Португалія
Україна
Денис Шмигаль