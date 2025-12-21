Португалія щороку протягом п'яти років спрямовуватиме 25 млн євро на закупівлю української оборонної продукції
Київ • УНН
Португалія щорічно виділятиме 25 мільйонів євро протягом п'яти років на закупівлю української оборонної продукції в рамках ініціативи SAFE. Міністри оборони України та Португалії обговорили подальшу співпрацю та критичні потреби України.
Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Португалії Нуну Мело, передає УНН.
Деталі
Шмигаль висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, оголошену під час засідання UDCG, та готовність зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL.
Відзначив важливість рішення Португалії спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції
Міністри оборони також обговорили продовження співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості, перспективи взаємовигідних проєктів і довгострокового розвитку наших спроможностей.
Окремо зупинилися на критичних потребах оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури. Вдячний Португалії за підтримку!
