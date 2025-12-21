$42.340.00
Эксклюзив
12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Португалия ежегодно в течение пяти лет будет направлять 25 млн евро на закупку украинской оборонной продукции

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Португалия будет ежегодно выделять 25 миллионов евро в течение пяти лет на закупку украинской оборонной продукции в рамках инициативы SAFE. Министры обороны Украины и Португалии обсудили дальнейшее сотрудничество и критические потребности Украины.

Португалия ежегодно в течение пяти лет будет направлять 25 млн евро на закупку украинской оборонной продукции

Португалия будет направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром обороны Португалии Нуну Мело, передает УНН.

Детали

Шмыгаль выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность внести вклад в размере 50 млн евро в механизм PURL.

Отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции 

- добавил Шмыгаль.

Министры обороны также обсудили продолжение сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности, перспективы взаимовыгодных проектов и долгосрочного развития наших возможностей.

Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку! 

- резюмировал Шмыгаль.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Португалия
Украина
Денис Шмыгаль