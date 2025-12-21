Португалия ежегодно в течение пяти лет будет направлять 25 млн евро на закупку украинской оборонной продукции
Португалия будет ежегодно выделять 25 миллионов евро в течение пяти лет на закупку украинской оборонной продукции в рамках инициативы SAFE. Министры обороны Украины и Португалии обсудили дальнейшее сотрудничество и критические потребности Украины.
Детали
Шмыгаль выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность внести вклад в размере 50 млн евро в механизм PURL.
Отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции
Министры обороны также обсудили продолжение сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности, перспективы взаимовыгодных проектов и долгосрочного развития наших возможностей.
Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку!
