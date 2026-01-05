В Португалии стартовала рекордная президентская кампания: на пост претендуют 11 кандидатов
Киев • УНН
В Португалии стартовала двухнедельная избирательная кампания перед президентскими выборами 18 января. Рекордное количество из 11 кандидатов, среди которых Луис Маркес Мендес, Антониу Жозе Сегуро, Андре Вентура и Энрике Гувейя-э-Мело, делает второй тур голосования почти неизбежным.
Детали
Согласно опросам, ни один из кандидатов пока не имеет поддержки более 50%, необходимой для победы в первом туре. Главная борьба разворачивается между представителями традиционных политических сил и новыми лидерами мнений:
Луис Маркес Мендес - кандидат от правящей правоцентристской Социал-демократической партии.
Антониу Жозе Сегуро - представитель левоцентристских социалистов.
Андре Вентура - лидер правопопулистской партии "Чега", которая в прошлом году стала второй по величине силой в парламенте.
Энрике Гувейя-э-Мело - контр-адмирал в отставке, который получил популярность благодаря успешному руководству кампанией вакцинации в стране.
Особенности португальской избирательной системы
Если 18 января победитель не будет определен, два кандидата с наивысшими результатами встретятся во втором туре 8 февраля.
Хотя президент в Португалии не имеет прямой исполнительной власти, он играет ключевую роль в поддержании политической стабильности. Глава государства имеет право накладывать вето на законы и распускать парламент в случае глубокого политического кризиса, что является критически важным инструментом для страны после периода нестабильности последних лет.
