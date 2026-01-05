$42.170.00
4 января, 15:52 • 14079 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 24039 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 46630 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 32774 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 45146 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 53434 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 58887 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55980 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51211 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66458 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
публикации
Эксклюзивы
В Португалии стартовала рекордная президентская кампания: на пост претендуют 11 кандидатов

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Португалии стартовала двухнедельная избирательная кампания перед президентскими выборами 18 января. Рекордное количество из 11 кандидатов, среди которых Луис Маркес Мендес, Антониу Жозе Сегуро, Андре Вентура и Энрике Гувейя-э-Мело, делает второй тур голосования почти неизбежным.

В Португалии стартовала рекордная президентская кампания: на пост претендуют 11 кандидатов
Фото: AP

В воскресенье, 4 января, в Португалии официально начался двухнедельный период агитации перед президентскими выборами, назначенными на 18 января. В этом году за пост главы государства борется рекордное количество кандидатов - 11 человек, что делает проведение второго тура голосования почти неизбежным. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно опросам, ни один из кандидатов пока не имеет поддержки более 50%, необходимой для победы в первом туре. Главная борьба разворачивается между представителями традиционных политических сил и новыми лидерами мнений:

Луис Маркес Мендес - кандидат от правящей правоцентристской Социал-демократической партии.

Антониу Жозе Сегуро - представитель левоцентристских социалистов.

Андре Вентура - лидер правопопулистской партии "Чега", которая в прошлом году стала второй по величине силой в парламенте.

Энрике Гувейя-э-Мело - контр-адмирал в отставке, который получил популярность благодаря успешному руководству кампанией вакцинации в стране.

Особенности португальской избирательной системы

Если 18 января победитель не будет определен, два кандидата с наивысшими результатами встретятся во втором туре 8 февраля.

Хотя президент в Португалии не имеет прямой исполнительной власти, он играет ключевую роль в поддержании политической стабильности. Глава государства имеет право накладывать вето на законы и распускать парламент в случае глубокого политического кризиса, что является критически важным инструментом для страны после периода нестабильности последних лет. 

Португалия ежегодно в течение пяти лет будет направлять 25 млн евро на закупку украинской оборонной продукции

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Португалия