У Португалії прощаються з Діогу Жотою: на похороні футболіста гравці "Ліверпуля" та партнери по збірній

Сім'я та близькі форварда "Ліверпуля" Діогу Жоти та його брата Андре Сілви зібралися на похорон у каплиці міста Гондомар у Португалії після трагічної автокатастрофи, що забрала їхні життя. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

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"Похорони Діогу Жоти та брата Андре проходять у Гондомарі у Португалії", - пише видання.

Повідомляється, що гравці "Ліверпуля" та збірної Португалії відвідали похорон. Зокрема, були присутні капітан "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, Ендрю Робертсон, Алексіс МакАллістер, Дарвін Нуньєс, Кертіс Джонс, Конор Бредлі, Раян Грейфенберг, Коді Гакпо, Федеріко К'єза та Ватару Ендо, а також тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Також було помітно і колишніх гравців "Ліверпуля", зокрема Джеймса Мілнера та Джордана Херденсона.

Серед товаришів Жоти по збірній - капітан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та Рубен Діаш з "Манчестер Сіті" та Жоау Феліш з "Челсі". Також були пристуні Жоау Канселу та Рубен Невеш, які повернулися із США після матчу на Клубному чемпіонаті світу. Також на похорон прибув головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.

Доповнення

Відомий португальський футболіст, нападник та півзахисник англійського клубу "Ліверпуль" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП в Іспанії. Йому було 28 років.

Англійській "Ліверпуль" закріпить 20-й номер за вінгером Діогу Жотою. Таким чином жоден із футболістів "Ліверпуля" не зможе взяти номер, під яким грав Жота.

“Ліверпуль” назавжди закріпить 20 номер за Діогу Жотою

ЗМІ повідомляють, що родина Жоти отримає від "Ліверпуля" решту зарплати, яку португалець мав заробити за поточним контрактом із клубом. Угода нападника з англійською командою була розрахована до літа 2027 року.