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“Ліверпуль” назавжди закріпить 20 номер за Діогу Жотою

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Футбольний клуб "Ліверпуль" навічно закріпить 20-й номер за португальським вінгером Діогу Жотою, який трагічно загинув у ДТП. Жота, що приєднався до клубу у 2020 році, провів 182 матчі, забив 65 голів та віддав 26 асистів.

“Ліверпуль” назавжди закріпить 20 номер за Діогу Жотою

Англійській "Ліверпуль" закріпить 20-й номер за вінгером Діогу Жотою, який сьогодні загинув в ДТП. Таким чином жоден із футболістів "Ліверпуля" не зможе взяти номер, під яким грав Жота. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Португальський форвард, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді у віці 28 років, був справжнім лідером "червоних", який з'явився саме тоді, коли його команда потребувала його завершального удару. Він прибув на "Енфілд" у вересні 2020 року, посиливши атакувальні лави нових чемпіонів Прем'єр-ліги, перейшовши з "Вулверхемптон Вондерерс". (...) Здатний грати на всіх атакувальних позиціях, його працездатність і спритність дозволяли йому перегравати захисників різними способами, і ці таланти були успішно перенесені на постійне місце в Прем'єр-лігу" 

- йдеться в заяві клубу.

У клубі зазначили, що Жота був життєво важливим для тріумфів "Ліверпуля": блискучий епізод проти "Лестер Сіті" у чвертьфіналі Кубка Англії, дубль у півфіналі проти "Арсеналу", який вирішив долю нічиєї, а також перемога у фіналі Кубка Англії проти "Ноттінгем Форест", де він став володарем Кубку Англії.

Холоднокровний на полі - згадайте хоча б його гол на 94-й хвилині вирішального матчу проти "Тоттенгем Хотспур" у квітні 2023 року - і шанований та улюблений товариш по команді за його межами. (...) 20-й номер по праву буде увічнений за свій внесок у перемогу "Ліверпуля" в сезоні 2024-25 - 20-му в історії клубу - своїм фірмовим хитанням і ударом перед Копом, який закріпив перемогу в квітневому дербі Мерсисайдського дербі, що стало останнім голом у його житті 

- додали в клубі.

Сам же футболіст після завершення сезону сказав: "Завершити цей сезон з титулом, до якого я йшов багато років, у найкращій лізі світу, де я мріяв грати з дитинства, - це момент, який я буду зберігати в пам'яті назавжди".

Доповнення

Англійський "Ліверпуль" підтвердив загибель у ДТП свого вінгера Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.

Жота перейшов до "Ліверпуля" у 2020 році, де провів 182 матчі, забив 65 голів та віддав 26 асистів.

Останній гол за "мерсисайдців", Жота забив у квітні у дербі проти "Евертона" Віталія Миколенка, який виявився єдиним у тій зустрічі.

У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота03.07.25, 16:08 • 54171 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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