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"Ливерпуль" навсегда закрепит 20-й номер за Диогу Жотой

Киев • УНН

 • 441 просмотра

Футбольный клуб "Ливерпуль" навечно закрепит 20-й номер за португальским вингером Диогу Жотой, трагически погибшим в ДТП. Жота, присоединившийся к клубу в 2020 году, провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 ассистов.

"Ливерпуль" навсегда закрепит 20-й номер за Диогу Жотой

Английский "Ливерпуль" закрепит 20-й номер за вингером Диогу Жотой, который сегодня погиб в ДТП. Таким образом, ни один из футболистов "Ливерпуля" не сможет взять номер, под которым играл Жота. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Португальский форвард, трагически погибший в дорожно-транспортном происшествии в возрасте 28 лет, был настоящим лидером "красных", который появился именно тогда, когда его команда нуждалась в его завершающем ударе. Он прибыл на "Энфилд" в сентябре 2020 года, усилив атакующие ряды новых чемпионов Премьер-лиги, перейдя из "Вулверхэмптон Уондерерс". (...) Способный играть на всех атакующих позициях, его работоспособность и ловкость позволяли ему переигрывать защитников различными способами, и эти таланты были успешно перенесены на постоянное место в Премьер-лигу" 

- говорится в заявлении клуба.

В клубе отметили, что Жота был жизненно важен для триумфов "Ливерпуля": блестящий эпизод против "Лестер Сити" в четвертьфинале Кубка Англии, дубль в полуфинале против "Арсенала", который решил судьбу ничьей, а также победа в финале Кубка Англии против "Ноттингем Форест", где он стал обладателем Кубка Англии.

Хладнокровный на поле - вспомните хотя бы его гол на 94-й минуте решающего матча против "Тоттенхэм Хотспур" в апреле 2023 года - и уважаемый и любимый товарищ по команде за его пределами. (...) 20-й номер по праву будет увековечен за свой вклад в победу "Ливерпуля" в сезоне 2024-25 - 20-м в истории клуба - своим фирменным качанием и ударом перед Копом, который закрепил победу в апрельском дерби Мерсисайдского дерби, что стало последним голом в его жизни 

- добавили в клубе.

Сам же футболист после завершения сезона сказал: "Завершить этот сезон с титулом, к которому я шел много лет, в лучшей лиге мира, где я мечтал играть с детства, - это момент, который я буду хранить в памяти навсегда".

Дополнение

Английский "Ливерпуль" подтвердил гибель в ДТП своего вингера Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Жота перешел в "Ливерпуль" в 2020 году, где провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 ассистов.

Последний гол за "мерсисайдцев" Жота забил в апреле в дерби против "Эвертона" Виталия Миколенко, который оказался единственным в той встрече.

В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество03.07.25, 16:08 • 52855 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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