В Португалии прощаются с Диогу Жотой: на похоронах футболиста игроки "Ливерпуля" и партнеры по сборной

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 67141 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 134943 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 71249 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 83045 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 111421 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 188997 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 195859 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 171533 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 168431 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 104292 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.4м/с
34%
753мм
Популярные новости
Незаконно занял землю возле озера и построил беседки для аренды: в Киеве будут судить изобретательного "предпринимателя"5 июля, 01:51 • 9878 просмотра
В Молдову за 13 тысяч долларов: в столице полицейские задержали незаконного "турагента"5 июля, 02:20 • 2653 просмотра
Херсонщина: РФ атаковала десятки населенных пунктов, повреждены дома, газопровод5 июля, 05:41 • 5611 просмотра
Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК - ветеран06:29 • 4366 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно06:38 • 4316 просмотра
публикации
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 67138 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 134936 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 91453 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 201872 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 169126 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Стамбул
Польша
Реклама
УНН Lite
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт08:59 • 1305 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 130268 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 161000 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 135668 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 136508 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Chevrolet Aveo
Хранитель
Дія (сервис)

В Португалии прощаются с Диогу Жотой: на похоронах футболиста игроки "Ливерпуля" и партнеры по сборной

Киев • УНН

 • 257 просмотра

В Португалии состоялись похороны форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, погибших в автокатастрофе. На церемонии присутствовали игроки "Ливерпуля", сборной Португалии и тренер Арне Слот.

В Португалии прощаются с Диогу Жотой: на похоронах футболиста игроки "Ливерпуля" и партнеры по сборной
PA

Семья и близкие нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы собрались на похороны в часовне города Гондомар в Португалии после трагической автокатастрофы, унесшей их жизни. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

"Похороны Диогу Жоты и брата Андре проходят в Гондомаре в Португалии", - пишет издание.

Сообщается, что игроки "Ливерпуля" и сборной Португалии посетили похороны. В частности, присутствовали капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис МакАллистер, Дарвин Нуньес, Кертис Джонс, Конор Брэдли, Райан Гравенберх, Коди Гакпо, Федерико Кьеза и Ватару Эндо, а также тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Также были замечены и бывшие игроки "Ливерпуля", в частности Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон.

Среди товарищей Жоты по сборной - капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и Жоау Фелиш из "Челси". Также присутствовали Жоау Канселу и Рубен Невеш, которые вернулись из США после матча на Клубном чемпионате мира. Также на похороны прибыл главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Дополнение

Известный португальский футболист, нападающий и полузащитник английского клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Ему было 28 лет.

Английский "Ливерпуль" закрепит 20-й номер за вингером Диогу Жотой. Таким образом ни один из футболистов "Ливерпуля" не сможет взять номер, под которым играл Жота.

"Ливерпуль" навсегда закрепит 20-й номер за Диогу Жотой03.07.25, 23:05 • 2649 просмотров

СМИ сообщают, что семья Жоты получит от "Ливерпуля" остаток зарплаты, которую португалец должен был заработать по текущему контракту с клубом. Соглашение нападающего с английской командой было рассчитано до лета 2027 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

спортНовости Мира
Испания
Португалия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9