В Португалии прощаются с Диогу Жотой: на похоронах футболиста игроки "Ливерпуля" и партнеры по сборной

Семья и близкие нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы собрались на похороны в часовне города Гондомар в Португалии после трагической автокатастрофы, унесшей их жизни. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

"Похороны Диогу Жоты и брата Андре проходят в Гондомаре в Португалии", - пишет издание.

Сообщается, что игроки "Ливерпуля" и сборной Португалии посетили похороны. В частности, присутствовали капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис МакАллистер, Дарвин Нуньес, Кертис Джонс, Конор Брэдли, Райан Гравенберх, Коди Гакпо, Федерико Кьеза и Ватару Эндо, а также тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Также были замечены и бывшие игроки "Ливерпуля", в частности Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон.

Среди товарищей Жоты по сборной - капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и Жоау Фелиш из "Челси". Также присутствовали Жоау Канселу и Рубен Невеш, которые вернулись из США после матча на Клубном чемпионате мира. Также на похороны прибыл главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Дополнение

Известный португальский футболист, нападающий и полузащитник английского клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Ему было 28 лет.

Английский "Ливерпуль" закрепит 20-й номер за вингером Диогу Жотой. Таким образом ни один из футболистов "Ливерпуля" не сможет взять номер, под которым играл Жота.

"Ливерпуль" навсегда закрепит 20-й номер за Диогу Жотой

СМИ сообщают, что семья Жоты получит от "Ливерпуля" остаток зарплаты, которую португалец должен был заработать по текущему контракту с клубом. Соглашение нападающего с английской командой было рассчитано до лета 2027 года.