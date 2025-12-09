У порту Маріуполя стався розлив нафти: винуватцем є російська компанія

$42.070.01
Ексклюзив
10:26 • 1312 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 10369 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 20398 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 17075 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 24016 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 35724 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 31509 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 33907 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31897 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33708 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України
9 грудня, 01:19 • 10932 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16
9 грудня, 01:53 • 15241 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
9 грудня, 03:32 • 18761 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
08:11 • 10987 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
09:24 • 4492 перегляди
Публікації
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 10369 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:23 • 20398 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 50589 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 46046 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 45672 перегляди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Італія
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Село
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 4250 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 21201 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 57680 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 63937 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 74051 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
YouTube

У порту Маріуполя стався розлив нафти: винуватцем є російська компанія

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У порту окупованого Маріуполя стався розлив нафти через дії російської компанії "Орентекс" під час підйому земснаряда. Збитки склали понад 2 млн рублів, а компанії призначили штраф у 250 тисяч рублів за роботу без погодження.

У порту Маріуполя стався розлив нафти: винуватцем є російська компанія
Фото: міська рада Маріуполя

У порту окупованого росіянами Маріуполя стався розлив нафти. Винуватцем є російська компанія "Орентекс", повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.

Деталі

Представники окупаційної адміністрації стверджують, що розлив стався під час підйому земснаряда. При цьому компанія працювала без погодження з росприроднаглядом.

В результаті збитки склали понад 2 млн рублів. За порушення підряднику призначили штраф у розмірі 250 тисяч рублів.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Йдеться про оселі, власники яких відмовились прийняти російське громадянство.

Також УНН повідомляв, що річка Кальміус в районі Павлопільського водосховища на Донеччині критично обміліла через дії російських окупантів.

Євген Устименко

Війна в Україні
Кримінал та НП
Погода та довкілля
Війна в Україні
Донецька область
Маріуполь