У порту Маріуполя стався розлив нафти: винуватцем є російська компанія
Київ • УНН
У порту окупованого Маріуполя стався розлив нафти через дії російської компанії "Орентекс" під час підйому земснаряда. Збитки склали понад 2 млн рублів, а компанії призначили штраф у 250 тисяч рублів за роботу без погодження.
У порту окупованого росіянами Маріуполя стався розлив нафти. Винуватцем є російська компанія "Орентекс", повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.
Деталі
Представники окупаційної адміністрації стверджують, що розлив стався під час підйому земснаряда. При цьому компанія працювала без погодження з росприроднаглядом.
В результаті збитки склали понад 2 млн рублів. За порушення підряднику призначили штраф у розмірі 250 тисяч рублів.
