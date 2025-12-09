В порту Мариуполя произошел разлив нефти: виновником является российская компания

$42.070.01
49.020.03
ukenru
Эксклюзив
10:26 • 1168 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 20188 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 16956 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23917 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35667 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31465 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33890 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31883 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33686 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50513 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
78%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10826 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 15124 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 18645 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10863 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 4276 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 20177 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14277 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50505 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45966 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 45593 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Донецкая область
Село
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 4170 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21162 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57623 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63899 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74014 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
YouTube
Time (журнал)

В порту Мариуполя произошел разлив нефти: виновником является российская компания

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В порту оккупированного Мариуполя произошел разлив нефти из-за действий российской компании "Орентекс" во время подъема земснаряда. Ущерб составил более 2 млн рублей, а компании назначили штраф в 250 тысяч рублей за работу без согласования.

В порту Мариуполя произошел разлив нефти: виновником является российская компания
Фото: городской совет Мариуполя

В порту оккупированного россиянами Мариуполя произошел разлив нефти. Виновником является российская компания "Орентекс", сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Детали

Представители оккупационной администрации утверждают, что разлив произошел во время подъема земснаряда. При этом компания работала без согласования с росприроднадзором.

В результате ущерб составил более 2 млн рублей. За нарушение подрядчику назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донетчины россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозяйным". Речь идет о домах, владельцы которых отказались принять российское гражданство.

Также УНН сообщал, что река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища на Донетчине критически обмелела из-за действий российских оккупантов.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Война в Украине
Донецкая область
Мариуполь