В порту Мариуполя произошел разлив нефти: виновником является российская компания
Киев • УНН
В порту оккупированного Мариуполя произошел разлив нефти из-за действий российской компании "Орентекс" во время подъема земснаряда. Ущерб составил более 2 млн рублей, а компании назначили штраф в 250 тысяч рублей за работу без согласования.
Детали
Представители оккупационной администрации утверждают, что разлив произошел во время подъема земснаряда. При этом компания работала без согласования с росприроднадзором.
В результате ущерб составил более 2 млн рублей. За нарушение подрядчику назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.
