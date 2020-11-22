У Помпеях знайшли ще два тіла загиблих під час історичного виверження Везувію

Завдяки використовуваній з 1863 року технології гіпсування останків, які добре збереглися під товщею вулканічного попелу і лави, дослідникам вдалося навіть побачити складки тунік обох чоловіків. Примітно, що вони були з вовни, і це може вказувати, що виверження 79 року н.е., що знищило багате давньоримське місто з населенням до 20 тис. осіб, могло статися не 24 серпня, як завжди вважалося, а 24 жовтня. Вчені відносно недавно висунули таке припущення, яке знаходить нове підтвердження, кажуть археологи.

Нова знахідка була зроблена в ході розкопок на великій багатій віллі в передмісті стародавніх Помпеїв. Археологічні роботи в цій зоні ведуться вже декілька років і не припинялися під час пандемії. Раніше в цій же зоні були виявлені добре збережені застиглі останки трьох коней. Багата збруя і сідла, а також розкішне оздоблення самої вілли, від якого залишилися певні елементи, вказують, що вона належала представнику римської аристократії. З великої тераси вілли відкривався вид на Неаполітанську затоку і острів Капрі.

В ході розкопок “мертвого міста”, основна частина яких припала на минуле століття, навіть якщо перші свідоцтва про виявлення Помпей сягають XVI століття, були виявлені десятки тіл загиблих при виверженні. Вони застигли в тому положенні, в якому людей застала смерть. Для вчених це стало багатим джерелом для досліджень, як і всі предмети — від харчових продуктів до побутових предметів, які стали неймовірним джерелом знань про устрій життя в Стародавньому Римі. Нещодавно вчені при вивченні одного зі скам’янілих тіл виявили в черепній коробці заскланей мозок, що стало результатом впливу високих температур при виверженні, яке тривало кілька днів.

Комусь із жителів Помпей вдалося врятуватися, втікши. Але багато хто, не маючи уявлення, що живуть біля підніжжя вулкана, закрилися в своїх будинках і загинули.

Розкопки в цій частині Помпей, 20% яких ще залишаються під землею, проводяться в рамках проекту “Великі Помпеї”. Він здійснюється частково за рахунок фінансування ЄС та спрямований на збереження унікального музею. В цьому багатому давньоримському місті було виявлено чимало фресок, якими його мешканці прикрашали стіни своїх будинків. Здебільшого вони перевезені і зберігаються в Національному археологічному музеї в Неаполі. Часто ті фрески, які збереглися на своїх оригінальних місцях, зазнають актів вандалізму, а також їх намагаються вкрасти.

Довідка: повністю поховане під шаром лави і попелу місто було вперше виявлено в 1592 році. Табличка з написом “Помпеї” була знайдена там лише через майже 100 років — в 1689 році, але тоді подумали, що руїни відносяться до вілли полководця і видного політичного діяча Помпея Великого (106-48 рр. до н.е.). Розкопки Помпей тривали протягом XVIII-ХІХ століть. В ході довгої історії вивчення давньоримського міста сформувалися принципи сучасної археології, яка зароджувалася як “полювання за скарбами” давнини. Помпеї, крім всесвітньо відомого археологічного музею, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стали і веде науковою лабораторією, а розкопки не перестають дивувати.