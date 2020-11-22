В Помпеях нашли еще два тела погибших во время исторического извержения Везувия

Благодаря используемой с 1863 года технологии гипсования останков, которые хорошо сохранились под толщей вулканического пепла и лавы, исследователям удалось даже увидеть складки туник обоих мужчин. Примечательно, что они были из шерсти, и это может указывать, что извержение 79 года н.э., уничтожившее богатый древнеримский город с населением до 20 тыс. человек, могло произойти не 24 августа, как всегда считалось, а 24 октября. Ученые относительно недавно выдвинули такое предположение, которое находит новое подтверждение, говорят археологи.

Новая находка была сделана в ходе раскопок на большой богатой вилле в пригороде древних Помпей. Археологические работы в этой зоне ведутся уже несколько лет и не прекращались во время пандемии. Ранее в этой же зоне были обнаружены хорошо сохранившиеся застывшие останки трех лошадей. Богатая сбруя и седла, а также роскошное убранство самой виллы, от которого остались определенные элементы, указывают, что она принадлежала представителю римской аристократии. С обширной террасы виллы открывался вид на Неаполитанский залив и остров Капри.

В ходе раскопок “мертвого города”, основная часть которых пришлась на прошлый век, даже если первые свидетельства об обнаружении Помпей восходят к XVI веку, были обнаружены десятки тел погибших при извержении. Они застыли в том положении, в котором людей застала смерть. Для ученых это стало богатым источником для исследований, как и все предметы — от пищевых продуктов до бытовых предметов, которые стали невероятным источником знаний об укладе жизни в Древнем Риме. Недавно ученые при изучении одного из окаменевших тел обнаружили в черепной коробке застекленевший мозг, что стало результатом воздействия высоких температур при извержении, которое продолжалось несколько дней.

Кому-то из жителей Помпей удалось спастись, убежав. Но многие, не имея представления, что живут у подножия вулкана, закрылись в своих домах и погибли.

Раскопки в этой части Помпей, 20% которых еще остаются под землей, проводятся в рамках проекта “Большие Помпеи”. Он осуществляется частично за счет финансирования ЕС и направлен на сохранение уникального музея. В этом богатом древнеримском городе было обнаружено немало фресок, которыми его жители украшали стены своих домов. По большей части они перевезены и хранятся в Национальном археологическом музее в Неаполе. Часто те фрески, которые сохранились на своих оригинальных местах, подвергаются актам вандализма, а также их пытаются украсть.

Справка: полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью “Помпеи” была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как “охота за сокровищами” древности. Помпеи, помимо всемирно известного археологического музея, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стали и ведущей научной лабораторией, а раскопки не перестают преподносить сюрпризы.