У Полтаві стався конфлікт між перехожими та блогером: розпочато розслідування
Київ • УНН
У Полтаві стався конфлікт між двома чоловіками та блогером, під час якого, ймовірно, погрожували пістолетом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила зброю для експертизи.
У Полтаві між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
Про подію поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом.
Працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії.
Пістолет, схожий на стартовий, вилучили та направили на експертизу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Причини та обставини конфлікту зʼясовує слідство.
На Закарпатті прикордонники виявили авто, яке розшукує Інтерпол07.10.24, 04:09 • 103588 переглядiв