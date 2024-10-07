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На Закарпатті прикордонники виявили авто, яке розшукує Інтерпол

На Закарпатті прикордонники виявили авто, яке розшукує Інтерпол

Київ • УНН

 • 103587 перегляди

Прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" виявили автомобіль Volkswagen 2005 року, викрадений у Чехії. Транспортний засіб, яким керувала громадянка України, було передано Національній поліції.

На пункті пропуску "Лужанка" прикордонники Мукачівського загону виявили автомобіль "Volkswagen" 2005 року випуску, який перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час перевірки транспортного засобу, яким керувала 44-річна громадянка України, спрацювала база даних Інтерполу, пише пресслужба Мукачівського прикордонного загону.

Як з’ясувалося, автомобіль було викрадено у вересні 2024 року в Чехії, і він значився в обліку викраденого транспорту Генерального Секретаріату Інтерполу.

Прикордонники оперативно повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві та передали авто співробітникам Національної поліції.

Переправляли чоловіків з України до країн Євросоюзу: правоохоронці блокували міжнародний канал04.10.24, 23:20 • 18426 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
interpolІнтерпол
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