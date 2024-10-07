На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол
Киев • УНН
Пограничники на пункте пропуска "Лужанка" обнаружили автомобиль Volkswagen 2005 года, похищенный в Чехии. Транспортное средство, которым управляла гражданка Украины, было передано Национальной полиции.
На пункте пропуска «Лужанка» пограничники Мукачевского отряда обнаружили автомобиль «Volkswagen» 2005 года выпуска, который находится в международном розыске. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время проверки транспортного средства, которым управляла 44-летняя гражданка Украины, сработала база данных Интерпола, пишет пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.
Как выяснилось, автомобиль был угнан в сентябре 2024 года в Чехии, и он числился в учете угнанного транспорта Генерального Секретариата Интерпола.
Пограничники оперативно сообщили в Укрбюро Интерпола в Киеве и передали авто сотрудникам Национальной полиции.
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