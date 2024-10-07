На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  146822 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  165666 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  166512 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  163272 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  124087 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  108238 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  124877 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124061 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124280 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124547 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 01:09  •  544 просмотра

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Пограничники на пункте пропуска "Лужанка" обнаружили автомобиль Volkswagen 2005 года, похищенный в Чехии. Транспортное средство, которым управляла гражданка Украины, было передано Национальной полиции.

На пункте пропуска «Лужанка» пограничники Мукачевского отряда обнаружили автомобиль «Volkswagen» 2005 года выпуска, который находится в международном розыске. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время проверки транспортного средства, которым управляла 44-летняя гражданка Украины, сработала база данных Интерпола, пишет пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

Как выяснилось, автомобиль был угнан в сентябре 2024 года в Чехии, и он числился в учете угнанного транспорта Генерального Секретариата Интерпола.

Пограничники оперативно сообщили в Укрбюро Интерпола в Киеве и передали авто сотрудникам Национальной полиции.

Переправляли мужчин из Украины в страны Евросоюза: правоохранители блокировали международный канал4 октября 2024, 20:20 • 16980 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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