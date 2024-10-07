В Полтаве произошел конфликт между прохожими и блогером: начато расследование

В Полтаве между двумя мужчинами и блогером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

О происшествии полиции стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блогером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом.

Работники полиции установили участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Пистолет, похожий на стартовый, изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства конфликта выясняет следствие.

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