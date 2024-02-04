У Польщі видали навігаційне попередження через "незаплановані військові дії" вздовж кордону з росією та білоруссю

У Польщі видали навігаційне попередження для цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації країни через можливість "незапланованої військової діяльності" вздовж кордону з росією та білоруссю. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X, пише УНН.

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"Повідомляємо, що навігаційне попередження NOTAM N0604/2024 для користувачів повітряного простору, опубліковане 2 лютого 2024 року Агентством аеронавігаційного обслуговування Польщі було розроблено та опубліковано за погодженням з Оперативним командуванням ВПС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення попереджає цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні.

В Агентстві аеронавігаційного обслуговування вказують, що навігаційне попередження буде діяти з 6 ранку 5 лютого по 6 ранку 5 травня. Також вказується, що попередження розповсюджується на прикордонні території з росією та білоруссю.

Нагадаємо

Прокуратура Польщі почала розслідування за фактом порушення повітряного простору країни "невизначеним об’єктом" під час масованої атаки рф по українських містах 29 грудня.