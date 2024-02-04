В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

В Польше выдали навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации страны из-за возможности "незапланированной военной деятельности" вдоль границы с россией и беларусью. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в сети X, пишет УНН.

Детали

"Сообщаем, что навигационное предупреждение NOTAM N0604/2024 для пользователей воздушного пространства, опубликованное 2 февраля 2024 года Агентством аэронавигационного обслуживания Польши было разработано и опубликовано по согласованию с Оперативным командованием ВВС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение предупреждает гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе.

В Агентстве аэронавигационного обслуживания указывают, что навигационное предупреждение будет действовать с 6 утра 5 февраля по 6 утра 5 мая. Также указывается, что предупреждение распространяется на приграничные территории с россией и беларусью.

Напомним

Прокуратура Польши начала расследование по факту нарушения воздушного пространства страны "неопределенным объектом" во время массированной атаки рф по украинским городам 29 декабря.