У Польщі вкотре закликали Німеччину передати ЗРК Patriot для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре закликав надати Україні ЗРК Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше. Про це повідомляє УНН з посиланням на PAP.
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В понеділок під час пресконференції главу польського уряду запитали, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні.
“Так, ми будемо розглядати такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла”, — сказав Моравецький.
“Нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба”, — сказав прем’єр.
Нагадаємо
21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.
23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.
24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.