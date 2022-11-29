В Польше в очередной раз призвали Германию передать ЗРК Patriot для Украины

Детали

В понедельник во время пресс-конференции главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.

“Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла”, — сказал Моравецкий.

“Пусть это присылаемое оружие служит наилучшим образом для защиты украинского неба. Таким образом, она также будет служить защите польского неба”, — сказал премьер.

Напомним

21 ноября Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

23 ноября ответный министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

24 ноября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО вне ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.