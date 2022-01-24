У Польщі розробили механізм очищення повітря від смогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Вчені з Академії гірничої справи та металургії у Кракові розробили новий спосіб очищення повітря від шкідливих частинок смогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
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Створена звукова гармата видає гучний уривчастий звук кожні шість секунд. Він виштовхує забруднюючі частинки на висоту в кілька сотень метрів, дозволяючи людям вільніше дихати.
Експериментальний пристрій встановлений на металевому контейнері складається з великого перевернутого конуса, який і видає гучний звук. Гармата винахідників за годину роботи зменшує концентрацію забрудників на 15-30 відсотків у радіусі трьох кілометрів.
“Ми використовуємо вертикальну ударну хвилю, яка створюється в результаті згоряння ацетилену та повітря”, — розповідає один із винахідників гірничо-металургійної академії Домінік Грибос.
У результаті виходить досить гучний хлопок, який може завдавати дискомфорту людям. Втім, одна з місцевих мешканок каже, що звук схожий на феєрверк і ледь чутний вдома, і це набагато краще, ніж дихати важким смогом.
Зазначається, що ефект тримається від однієї до трьох годин. Разове очищення повітря обійдеться, за розрахунками, у 220-330 євро за годину роботи.
Нагадаємо
У 2021 році забруднення повітря у Польщі місцями перевищило норму у 13 разів.