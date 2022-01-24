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В Польше разработали механизм очистки воздуха от смога

В Польше разработали механизм очистки воздуха от смога

Киев • УНН

 • 27554 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Ученые из Академии горного дела и металлургии в Кракове разработали новый способ очистки воздуха от вредных частиц смога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Созданная звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд. Он выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободно дышать.

Экспериментальное устройство установленное на металлическом контейнере состоит из большого перевернутого конуса, который и издает громкий звук. Пушка изобретателей за час работы уменьшает концентрацию загрязнителей на 15-30 процентов в радиусе трех километров.

“Мы используем вертикальную ударную волну, которая создается в результате сгорания ацетилена и воздуха”, — рассказывает один из изобретателей горно-металлургической академии Доминик Грибос.

В результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц говорит, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это гораздо лучше, чем дышать тяжелым смогом.

Отмечается, что эффект держится от одного до трех часов. Разовая очистка воздуха обойдется, по расчетам, в 220-330 евро за час работы.

Напомним

В 2021 году загрязнение воздуха в Польше местами превысило норму в 13 раз.

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