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У Польщі майже тисяча людей заразилась на кір

У Польщі майже тисяча людей заразилась на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. З початку року у Польщі на кір захворіли майже тисяча людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

У Польщі стурбовані ситуацією, що склалася. Державний консультант з питань епідеміології Івона Парадовська-Станкевич повідомила, що кількість хворих почала зростати наприкінці минулого року, і надалі вона зберігається.

На думку експерта, це означає, що в Польщі є велика група людей, які не захищені від цього захворювання, тобто не вакцинувалися двома дозами або не мали кору в минулому.

У Польщі зазначають, що це - випадки кору, принесеного з України. Як пояснюється, коли люди їдуть працювати в Польщу, вони ще не мають характерних симптомів хвороби, таких як висип. Проте вже можуть заражати тих, хто не має імунітету. Кір характеризується високим ступенем поширення.

Протягом 2017 року в Польщі було зареєстровано 63 випадки кору. У минулому році - 339. Зараз в Європі більшість випадків зареєстровано в Румунії, Італії та Україні.

Нагадаємо, за тиждень в Україні на кір захворіли майже 2 тисячі людей. А з початку року - понад 47 тисяч українців.

Як повідомляв УНН, у МОЗ ввели безкоштовні вакцини від кору для дорослих.

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