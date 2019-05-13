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З початку року на кір захворіло понад 47 тисяч українців

З початку року на кір захворіло понад 47 тисяч українців

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КИЇВ. 13 травня. УНН. З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 8 травня 2019 р.) на кір захворіло 47 383 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.

“З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 8 травня 2019 р.) на кір захворіло 47 383 людини — 22 220 дорослих і 25 163 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, із 2 до 8 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській (389 хворих: 288 дорослих і 101 дитина), Тернопільській (212: 64 дорослих і 148 дітей), Хмельницькій (198 хворих: 78 дорослих і 120 дітей), Київській (190: 97 дорослих і 93 дитини) областях та м. Київ (177: 88 дорослих і 89 дітей).

Нагадаємо, дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний.

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