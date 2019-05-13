С начала года корью заболели более 47 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года (с 28 декабря 2018 до 8 мая 2019) корью заболело 47 383 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"С начала года (с 28 декабря 2018 до 8 мая 2019) корью заболело 47 383 человека - 22 220 взрослых и 25 163 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, с 2 по 8 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных 288 взрослых и 101 ребенок), Тернопольской (212: 64 взрослых и 148 детей), Хмельницкой (198 больных: 78 взрослых и 120 детей), Киевской ( 190: 97 взрослых и 93 ребенка) областях и г. Киев (177: 88 взрослых и 89 детей).
Напомним, взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасен.