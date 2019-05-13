У МОЗ ввели безкоштовні вакцини від кору для дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.
Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Втім кількість хворих на кір серед дорослого населення постійно зростає.
Зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку. Вакцинація гарантована всім дорослим, які:
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- контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);
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- не хворіли на кір та не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;
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- за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.
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Як повідомили у МОЗ, дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.
Нагадаємо, протягом 18-го тижня 2019 р. на кір захворіли 1 399 людей.