У МОЗ ввели безкоштовні вакцини від кору для дорослих

КИЇВ. 13 травня. УНН. Дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.