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За тиждень на кір захворіло майже півтори тисячі людей - МОЗ

За тиждень на кір захворіло майже півтори тисячі людей - МОЗ

Київ • УНН

 • 14943 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом 18-го тижня 2019 р. на кір захворіли 1 399 людей — 778 дорослих і 621 дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

Як додали у прес-центрі, із 25 квітня до 2 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській обл. (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), м. Київ (132 хворих: 78 дорослих і 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих і 100 дітей), Київській (111: 60 дорослих і 51 дитина), Рівненській (74: 25 дорослих і 49 дітей) областях.

Зазначається, що з початку року (з 28 грудня 2018 р. до 2 травня 2019 р.) на кір захворіло 45 147 людей — 21 121 дорослий і 24 026 дітей.

В той же час від ускладнень кору померло 17 людей. На попередньому тижні від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини.

Раніше УНН повідомляв, що з початку року від ускладнень кору в Україні померли 16 людей.

Українські Національні Новини

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