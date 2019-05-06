За тиждень на кір захворіло майже півтори тисячі людей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом 18-го тижня 2019 р. на кір захворіли 1 399 людей — 778 дорослих і 621 дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
Як додали у прес-центрі, із 25 квітня до 2 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській обл. (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), м. Київ (132 хворих: 78 дорослих і 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих і 100 дітей), Київській (111: 60 дорослих і 51 дитина), Рівненській (74: 25 дорослих і 49 дітей) областях.
Зазначається, що з початку року (з 28 грудня 2018 р. до 2 травня 2019 р.) на кір захворіло 45 147 людей — 21 121 дорослий і 24 026 дітей.
В той же час від ускладнень кору померло 17 людей. На попередньому тижні від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини.
Раніше УНН повідомляв, що з початку року від ускладнень кору в Україні померли 16 людей.