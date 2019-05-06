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7 марта, 08:52 • 135482 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114052 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139396 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144876 просмотра

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За неделю корью заболели почти полторы тысячи человек - Минздрав

За неделю корью заболели почти полторы тысячи человек - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 14941 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение 18-й недели 2019 корью заболели 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Как добавили в пресс-центре, с 25 апреля по 2 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (327 больных: 254 взрослых и 73 ребенка), г. Киев (132 больных: 78 взрослых и 54 ребенка), Тернопольской (130: 30 взрослых и 100 детей), Киевской (111: 60 взрослых и 51 ребенок), Ровенской (74 : 25 взрослых и 49 детей) областях.

Отмечается, что с начала года (с 28 декабря 2018 до 2 мая 2019) корью заболело 45147 человек - 21121 взрослый и 24 026 детей.

В то же время от осложнений кори умерло 17 человек. На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита через противопоказания к вакцине.

Ранее УНН сообщал, что с начала года от осложнений кори в Украине умерли 16 человек.

Украинские Национальные Новости

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