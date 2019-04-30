Від ускладнень кору з початку року в Україні померли 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку року до 25 квітня на кір в Україні захворіли 43,7 тисячі людей, від ускладнень кору померло 16 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
"З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 25 квітня 2019 р.) на кір захворіло 43 783 людини — 20 359 дорослий і 23 424 дітей. Від ускладнень кору померло 16 людей. Від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини", - зазначили у повідомленні.
Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тис. людей, 37 з яких померло.
При цьому, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 17-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 175 людей — 1 108 дорослих і 1 067 дітей.
Із 18 до 25 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у:
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- Харківській обл. (311 хворих: 227 дорослих і 84 дитини),
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- м. Київ (229 хворих: 111 дорослих і 118 дитей),
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- Тернопільській (206: 73 дорослих і 133 дитини),
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- Хмельницькій (191: 96 дорослих і 95 дітей),
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- Київській (165: 84 дорослих і 81 дитина) областях.
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Як повідомляв УНН, у коледжі на Рівненщині стався спалах кору.