Від ускладнень кору з початку року в Україні померли 16 людей

КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку року до 25 квітня на кір в Україні захворіли 43,7 тисячі людей, від ускладнень кору померло 16 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.