От осложнений кори с начала года в Украине умерли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала года по 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, от осложнений кори умерло 16 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.
"С начала года (с 28 декабря 2018 до 25 апреля 2019) корью заболело 43 783 человека - 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений кори умерло 16 человек. От осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита через противопоказания к вакцине", - отметили в сообщении.
Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 37 из которых умерли.
При этом, по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 17-й недели 2019 корью заболели 2175 человек - 1108 взрослых и 1067 детей.
С 18 по 25 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в:
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- Харьковской обл. (311 больных: 227 взрослых и 84 ребенка),
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- г. Киев (229 больных: 111 взрослых и 118 дитей),
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- Тернопольской (206: 73 взрослых и 133 ребенка),
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- Хмельницкой (191: 96 взрослых и 95 детей),
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- Киевской (165: 84 взрослых и 81 ребенок) областях.
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Как сообщал УНН, в колледже в Ровенской произошла вспышка кори.