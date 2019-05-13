В Минздраве ввели бесплатные вакцины от кори для взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь - особенно опасна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, которые контактировали с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет.
Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:
-
- контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
-
- не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
-
- по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.
-
Как сообщили в Минздраве, взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.
Напомним, в течение 18-й недели 2019 корью заболели 1399 человек.