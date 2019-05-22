В Польше почти тысяча человек заразилась корью
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С начала года в Польше корью заболели около тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
В Польше обеспокоены сложившейся ситуацией. Государственный консультант по вопросам эпидемиологии Ивона Парадовская-Станкевич сообщила, что количество больных начало возрастать в конце прошлого года, и в дальнейшем оно сохраняется.
По мнению эксперта, это означает, что в Польше есть большая группа людей, которые не защищены от этого заболевания, то есть не вакцинировались двумя дозами не имели кори в прошлом.
В Польше отмечают, что это - случаи кори, принесенного из Украины. Как объясняется, когда люди едут работать в Польшу, они еще не имеют характерных симптомов болезни, таких как сыпь. Однако уже могут заражать тех, кто не имеет иммунитета. Корь характеризуется высокой степенью распространения.
В течение 2017 года в Польше было зарегистрировано 63 случая кори. В прошлом году - 339. Сейчас в Европе большинство случаев зарегистрировано в Румынии, Италии и Украине.
Напомним, за неделю в Украине корью заболели почти 2000 человек. А с начала года - более 47 000 украинцев.
Как сообщал УНН, в Минздраве ввели бесплатные вакцины от кори для взрослых.