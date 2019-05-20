За тиждень в Україні на кір захворіли майже 2 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За минулий тиждень, з 13 по 19 травня, на кір захворіли 1 935 людей. Такі дані повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 20-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 935 людей — 1 035 дорослих і 900 дітей", - сказано у повідомленні.
З 9 до 16 травня найбільше нових випадків кору було зареєстровано у Харківській області (358 хворих: 265 дорослих і 93 дитини), м. Київ (208: 116 дорослих і 92 дитини), Київській (138 хворих: 74 дорослих і 64 дитини), Тернопільській (119: 46 дорослих і 76 дітей) та Львівській областях (112: 32 дорослих і 80 дітей).
З початку року, з 28 грудня 2018 року до 16 травня 2019 року, на кір захворіли 49 288 людей — 23 240 дорослих і 26 048 дітей. Від ускладнень кору померли 17 людей.
"Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 100 тис. людей, 38 з яких померли", - уточнили у Центрі.
Як повідомляв УНН, міністерство охорони здоров'я США б'є на сполох - за тиждень в Нью-Йорку зафіксували 61 новий випадок захворювання на кір. Три чверті хворих жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів. Кір у ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, які привезли захворювання з України.
Нагадаємо, у МОЗ дали поради на випадок контактування з хворим на кір.