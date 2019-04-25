Ізраїльтяни привезли "український" кір в Нью-Йорк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я США б'є на сполох - за останній тиждень в Нью-Йорку 61 новий випадок захворювання на кір. Три чверті хворих жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів. Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, які привезли захворювання з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.
Міністерство охорони здоров'я США б'є на сполох - за останній тиждень в Нью-Йорку 61 новий випадок захворювання на кір.
Це найгірший показник за цієї хвороби більше, ніж за 20 років. Вже з початку року захворіли 614 осіб.
Епідемія в США має свої особливості, як і в Ізраїлі. Три чверті хворих жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів.
Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, при цьому в громадах дуже багато принципових противників щеплень.
В Ізраїль кір потрапив на Рош-а-Шана, коли тисячі прочан вирушили в українську Умань на могилу рабі Нахмана. Назад вони привезли кір, який спочатку поширювалася в ортодоксальних общинах.
У США чекають нового спалаху захворювання. На Песах багато сімей відвідали родичів в Ізраїлі і навпаки - гості з Ізраїлю побували в Штатах.
Як повідомляв УНН, Україна очолила антирейтинг ВООЗ по захворюваності на кір.