Ізраїльтяни привезли "український" кір в Нью-Йорк

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я США б'є на сполох - за останній тиждень в Нью-Йорку 61 новий випадок захворювання на кір. Три чверті хворих жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів. Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, які привезли захворювання з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.