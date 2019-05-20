У МОЗ дали поради на випадок контактування з хворим на кір

"Що робити, якщо дорослий контактував з хворим на кір. Звернутися до свого терапевта чи сімейного лікаря", - вказали у відомстві.

"Якщо ви отримали дві дози вакцини КПК в дитинстві, у вас, найпевніше, уже сформувався імунітет проти кору. Зазвичай у людей, які перехворіли кором, формується імунітет до хвороби", - зауважили у МОЗ.

Водночас, як зазначається, перенесений кір не є протипоказанням до вакцинації.

"Якщо захисту від кору нема – необхідно отримати щеплення проти кору якомога раніше. Найкраще – в перші три дні від моменту контакту з хворим", - додали у МОЗ.

Безплатно отримати щеплення проти кору можуть дорослі будь-якого віку, які не хворіли на кір раніше і не отримували вакцинацію та ревакцинацію проти нього (не мають жодного або лише одне з двох потрібних щеплень проти кору - ці дані зафіксовані в медичній карті), наголосили у міністерстві.

Окрім того, як повідомляється, підставою для безплатного щеплення є відсутність імунітету проти кору, паротиту чи краснухи - це можна перевірити аналізом на наявність специфічних антитіл IgG. МОЗ України скасувало будь-які вікові обмеження для безоплатної вакцинації дорослих, які контактували з хворим на кір.

Отримати безоплатне щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, наразі можна лише у комунальних (“державних”) закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. З літа безоплатно вакцинуватись можна буде також і в приватних медзакладах і лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ.

"Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 1 травня в Україні було 1 074 856 доз", - додали у МОЗ, вказавши, що якщо через відсутність вакцин відмовляють, то потрібно звернутися з письмовим запитом до керівника закладу, а далі до місцевого управління чи департаменту охорони здоров’я для вирішення питання.

Нагадаємо, з початку року на кір захворіло понад 47 тисяч українців.