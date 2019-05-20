У МОЗ дали поради на випадок контактування з хворим на кір

ukru
22 березня, 17:51 • 48525 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100749 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 85744 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 87402 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 68210 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96818 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149426 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167057 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154213 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241260 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56851 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 34072 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 22127 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 27595 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 19903 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158320 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241260 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205621 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190672 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48778 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45302 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62677 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40159 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75094 перегляди
Актуальне
У МОЗ дали поради на випадок контактування з хворим на кір

У МОЗ дали поради на випадок контактування з хворим на кір

Київ • УНН

 • 11879 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У випадку, якщо дорослий контактував з хворим на кір, потрібно звернутися до свого терапевта чи сімейного лікаря. Про це йдеться у повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Що робити, якщо дорослий контактував з хворим на кір. Звернутися до свого терапевта чи сімейного лікаря", - вказали у відомстві.

"Якщо ви отримали дві дози вакцини КПК в дитинстві, у вас, найпевніше, уже сформувався імунітет проти кору. Зазвичай у людей, які перехворіли кором, формується імунітет до хвороби", - зауважили у МОЗ.

Водночас, як зазначається, перенесений кір не є протипоказанням до вакцинації.

"Якщо захисту від кору нема – необхідно отримати щеплення проти кору якомога раніше. Найкраще – в перші три дні від моменту контакту з хворим", - додали у МОЗ.

Безплатно отримати щеплення проти кору можуть дорослі будь-якого віку, які не хворіли на кір раніше і не отримували вакцинацію та ревакцинацію проти нього (не мають жодного або лише одне з двох потрібних щеплень проти кору - ці дані зафіксовані в медичній карті), наголосили у міністерстві.

Окрім того, як повідомляється, підставою для безплатного щеплення є відсутність імунітету проти кору, паротиту чи краснухи - це можна перевірити аналізом на наявність специфічних антитіл IgG. МОЗ України скасувало будь-які вікові обмеження для безоплатної вакцинації дорослих, які контактували з хворим на кір.

Отримати безоплатне щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, наразі можна лише у комунальних (“державних”) закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. З літа безоплатно вакцинуватись можна буде також і в приватних медзакладах і лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ.

"Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 1 травня в Україні було 1 074 856 доз", - додали у МОЗ, вказавши, що якщо через відсутність вакцин відмовляють, то потрібно звернутися з письмовим запитом до керівника закладу, а далі до місцевого управління чи департаменту охорони здоров’я для вирішення питання.

Нагадаємо, з початку року на кір захворіло понад 47 тисяч українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78