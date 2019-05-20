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В Минздраве дали советы на случай контакта с больным корью

В Минздраве дали советы на случай контакта с больным корью

Киев  •  УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В случае, если взрослый контактировал с больным корью, нужно обратиться к своему терапевту или семейному врачу. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook, передает УНН.

"Что делать, если взрослый контактировал с больным корью. Обратиться к своему терапевту или семейному врачу", - указали в ведомстве.

"Если вы получили две дозы вакцины КПК в детстве, у вас, скорее всего, уже сформировался иммунитет против кори. Обычно у людей, переболевших корью, формируется иммунитет к болезни", - отметили в Минздраве.

В то же время, как отмечается, перенесенная корь не является противопоказанием к вакцинации.

"Если защиты от кори нет, - необходимо получить прививку против кори как можно раньше. Лучше всего - в первые три дня с момента контакта с больным", - добавили в Минздраве.

Бесплатно получить прививку против кори могут взрослые любого возраста, которые не болели корью раньше и не получали вакцинацию и ревакцинацию против него (не имеют никакой или только одну из двух нужных прививок против кори - эти данные зафиксированы в медицинской карте), отметили в министерстве.

Кроме того, как сообщается, основанием для бесплатной прививки являются отсутствие иммунитета против кори, паротита или краснухи - это можно проверить анализом на наличие специфических антител IgG. Минздрав Украины отменил любые возрастные ограничения для бесплатной вакцинации взрослых, контактировавших с больным корью.

Получить бесплатные прививки вакцинами, закупленными за государственный счет, пока можно только в коммунальных ("государственных") учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. С лета бесплатно вакцинироваться можно будет также и в частных медучреждениях и врачей-ФЛП, заключивших договор с НСЗУ.

"Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 1 мая в Украине было 1 074 856 доз", - добавили в Минздраве, указав, что если из-за отсутствия вакцин отказывают, то нужно обратиться с письменным запросом к руководителю учреждения, а дальше в местное управление или департамент здравоохранения для решения вопроса.

Напомним, с начала года корью заболели более 47 тысяч украинцев.

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