За неделю в Украине корью заболели почти 2 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1 935 человек. Такие данные сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 20-й недели 2019 года корью заболели 1 935 человек - 1035 взрослых и 900 детей", - говорится в сообщении.
С 9 по 16 мая больше всего новых случаев кори было зарегистрировано в Харьковской области (358 больных: 265 взрослых и 93 ребенка), м. Киев (208: 116 взрослых и 92 ребенка), Киевской (138 больных: 74 взрослых и 64 ребенка), Тернопольской (119: 46 взрослых и 76 детей) и Львовской областях (112: 32 взрослых и 80 детей).
С начала года, с 28 декабря 2018 года до 16 мая 2019 года, корью заболели 49 288 человек - 23 240 взрослых и 26 048 детей. От осложнений кори умерли 17 человек.
"Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли", - уточнили в Центре.
Как сообщал УНН, министерство здравоохранения США бьет тревогу - за неделю в Нью-Йорке зафиксировали 61 новый случай заболевания корью. Три четверти больных жители нью-йоркского района Бруклин, где компактно проживают общины еврейских ортодоксов. Корь в эти общины занесли осенью и в начале зимы гости из Израиля, которые привезли заболевание из Украины.
Напомним, в МОЗ дали советы на случай контакта с больным корью.