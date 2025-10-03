У пермському краї рф стався вибух на хімічному заводі "Азот"
Київ • УНН
Завод є одним із найбільших виробників азотних добрив у рф.
У четвер ввечері, 2 жовтня, на хімічному заводі "Азот" у місті березники, що у пермському краю, стався вибух. Місцеві Telegram-канали стверджують, що на заводі сталася короткочасна зупинка технологічного циклу, передає УНН.
Деталі
Як пишуть місцеві Telegram-канали, в місті було чутно "хлопки, що дуже схожі на вибухи".
За попередньою інформацією, причиною став виробничий холодильник, що вибухнув у цеху 5Б заводу "Азот".
Згодом було повідомлено, що о 20:45 у філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. Постраждалих немає. Загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі.
Зазначимо, завод "Азот" розташовано у місті березники, що у пермському краю, за 1700 км від України. Це один із найбільших виробників азотних добрив у рф: аміак, карбамід, аміачна селітра та інші продукти, що мають подвійне призначення - і для с/г, і для виробництва вибухових речовин.
У 2024 році підприємство вийшло на рекордні обсяги - понад 2,3 млн тонн продукції.
Нагадаємо
Уражений Карачевський завод "Електродеталь" у брянській області росії - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї рф.