Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 7058 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 24824 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48143 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 40011 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30399 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29395 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28421 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31221 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31981 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
В пермском крае рф произошел взрыв на химическом заводе "Азот"

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Завод является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в рф.

В пермском крае рф произошел взрыв на химическом заводе "Азот"

В четверг вечером, 2 октября, на химическом заводе "Азот" в городе березники пермского края произошел взрыв. Местные Telegram-каналы утверждают, что на заводе произошла кратковременная остановка технологического цикла, передает УНН.

Подробности

Как пишут местные Telegram-каналы, в городе были слышны "хлопки, очень похожие на взрывы".

По предварительной информации, причиной стал производственный холодильник, взорвавшийся в цехе 5Б завода "Азот".

Впоследствии было сообщено, что в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме.

Отметим, завод "Азот" расположен в городе березники пермского края, в 1700 км от Украины. Это один из крупнейших производителей азотных удобрений в рф: аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение - и для с/х, и для производства взрывчатых веществ.

В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы - более 2,3 млн тонн продукции.

Напомним

Пораженный Карачевский завод "Электродеталь" в брянской области россии - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.

Павел Башинский

Новости Мира
Украина