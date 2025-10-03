В пермском крае рф произошел взрыв на химическом заводе "Азот"
Киев • УНН
Завод является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в рф.
В четверг вечером, 2 октября, на химическом заводе "Азот" в городе березники пермского края произошел взрыв. Местные Telegram-каналы утверждают, что на заводе произошла кратковременная остановка технологического цикла, передает УНН.
Подробности
Как пишут местные Telegram-каналы, в городе были слышны "хлопки, очень похожие на взрывы".
По предварительной информации, причиной стал производственный холодильник, взорвавшийся в цехе 5Б завода "Азот".
Впоследствии было сообщено, что в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме.
Отметим, завод "Азот" расположен в городе березники пермского края, в 1700 км от Украины. Это один из крупнейших производителей азотных удобрений в рф: аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение - и для с/х, и для производства взрывчатых веществ.
В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы - более 2,3 млн тонн продукции.
Напомним
Пораженный Карачевский завод "Электродеталь" в брянской области россии - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.