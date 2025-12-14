$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 18076 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 33690 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 25466 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 25338 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 22304 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 15771 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 16277 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15299 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13532 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13900 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У передмісті Парижа відкрили найдовшу в Європі міську канатну дорогу довжиною 4,5 км. Вона з'єднує громади з метро та щодня перевозитиме близько 11 000 пасажирів, скорочуючи час у дорозі.

У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога

У передмісті Парижа відкрили найдовшу в Європі міську канатну дорогу. Лінія довжиною 4,5 км із п’ятьма станціями з’єднує громади з мережею метро та щодня перевозитиме близько 11 000 пасажирів. Про це інформує dpa, передає УНН.

Деталі

У передмісті Парижа, у місті Кретей, запрацювала найдовша міська канатна дорога в Європі.

Тепер мешканці чотирьох муніципалітетів на південь від столиці зможуть добиратися до Парижа швидше та зручніше.

За даними оператора маршруту Île de France Mobilités, нова лінія, що налічує п’ять станцій, з’єднає кілька громад із мережею паризького метро.

Очікується, що щодня близько 11 000 пасажирів користуватимуться кабінками канатної дороги на 10 місць, щоб дістатися до міста

- йдеться у дописі.

Протяжність маршруту становить 4,5 км, а час подолання - близько 18 хвилин, тоді як автобус витрачає на це близько 40 хвилин.

Як пише dpa, вартість проєкту становила 138 млн євро.

Нагадаємо

На шляху до вершини Шілтхорн у Бернському Оберланді, де колись знімався фільм про Джеймса Бонда відкрили канатну дорогу з рекордним у світі нахилом 160%.

Віта Зеленецька

