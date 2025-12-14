У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога

У передмісті Парижа відкрили найдовшу в Європі міську канатну дорогу. Лінія довжиною 4,5 км із п’ятьма станціями з’єднує громади з мережею метро та щодня перевозитиме близько 11 000 пасажирів. Про це інформує dpa, передає УНН.

У передмісті Парижа, у місті Кретей, запрацювала найдовша міська канатна дорога в Європі.

Тепер мешканці чотирьох муніципалітетів на південь від столиці зможуть добиратися до Парижа швидше та зручніше.

За даними оператора маршруту Île de France Mobilités, нова лінія, що налічує п’ять станцій, з’єднає кілька громад із мережею паризького метро.

Очікується, що щодня близько 11 000 пасажирів користуватимуться кабінками канатної дороги на 10 місць, щоб дістатися до міста