В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога

В пригороде Парижа открыли самую длинную в Европе городскую канатную дорогу. Линия длиной 4,5 км с пятью станциями соединяет общины с сетью метро и ежедневно будет перевозить около 11 000 пассажиров. Об этом информирует dpa, передает УНН.

В пригороде Парижа, в городе Кретей, заработала самая длинная городская канатная дорога в Европе.

Теперь жители четырех муниципалитетов к югу от столицы смогут добираться до Парижа быстрее и удобнее.

По данным оператора маршрута Île de France Mobilités, новая линия, насчитывающая пять станций, соединит несколько общин с сетью парижского метро.

Ожидается, что ежедневно около 11 000 пассажиров будут пользоваться кабинками канатной дороги на 10 мест, чтобы добраться до города