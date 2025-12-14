В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога
В пригороде Парижа открыли самую длинную в Европе городскую канатную дорогу. Линия длиной 4,5 км с пятью станциями соединяет общины с сетью метро и ежедневно будет перевозить около 11 000 пассажиров. Об этом информирует dpa, передает УНН.
В пригороде Парижа, в городе Кретей, заработала самая длинная городская канатная дорога в Европе.
Теперь жители четырех муниципалитетов к югу от столицы смогут добираться до Парижа быстрее и удобнее.
По данным оператора маршрута Île de France Mobilités, новая линия, насчитывающая пять станций, соединит несколько общин с сетью парижского метро.
Ожидается, что ежедневно около 11 000 пассажиров будут пользоваться кабинками канатной дороги на 10 мест, чтобы добраться до города
Протяженность маршрута составляет 4,5 км, а время преодоления - около 18 минут, тогда как автобус тратит на это около 40 минут.
Как пишет dpa, стоимость проекта составила 138 млн евро.
