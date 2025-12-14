$42.270.00
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 33899 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 25581 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 25445 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 22389 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 15816 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 16318 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15316 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13541 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13908 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога

Киев • УНН

 • 86 просмотра

В пригороде Парижа открыли самую длинную в Европе городскую канатную дорогу длиной 4,5 км. Она соединяет общины с метро и ежедневно будет перевозить около 11 000 пассажиров, сокращая время в пути.

В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога

В пригороде Парижа открыли самую длинную в Европе городскую канатную дорогу. Линия длиной 4,5 км с пятью станциями соединяет общины с сетью метро и ежедневно будет перевозить около 11 000 пассажиров. Об этом информирует dpa, передает УНН.

Подробности

В пригороде Парижа, в городе Кретей, заработала самая длинная городская канатная дорога в Европе.

Теперь жители четырех муниципалитетов к югу от столицы смогут добираться до Парижа быстрее и удобнее.

По данным оператора маршрута Île de France Mobilités, новая линия, насчитывающая пять станций, соединит несколько общин с сетью парижского метро.

Ожидается, что ежедневно около 11 000 пассажиров будут пользоваться кабинками канатной дороги на 10 мест, чтобы добраться до города

- говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составляет 4,5 км, а время преодоления - около 18 минут, тогда как автобус тратит на это около 40 минут.

Как пишет dpa, стоимость проекта составила 138 млн евро.

Напомним

На пути к вершине Шилтхорн в Бернском Оберланде, где когда-то снимался фильм о Джеймсе Бонде, открыли канатную дорогу с рекордным в мире наклоном 160%.

Вита Зеленецкая

