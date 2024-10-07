У пакистанському місті Карачі поблизу міжнародного аеропорту стався вибух: загинули дві людини
Київ • УНН
У пакистанському місті Карачі стався вибух поблизу міжнародного аеропорту. Загинули двоє людей, 10 отримали поранення, постраждали автомобілі та мотоцикли. Влада вважає, що це була атака проти іноземців.
У пакистанському місті Карачі поряд із міжнародним аеропортом імені Джинни стався вибух. Щонайменше двоє людей загинули, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив телеканал Geo з посиланням на міністра внутрішніх справ провінції Сінд Зію Ланджара, пише УНН.
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Внаслідок вибуху спалахнули два автомобілі та два мотоцикли.Ланджар заявив, що в автомобілі, який постраждав від вибуху, знаходилися іноземні громадяни, на його думку, це була атака проти іноземців.
За фактом вибуху вже розпочалося розслідування, зокрема вивчаються записи з камер відеоспостереження. Є повідомлення про саморобний вибуховий пристрій, додав міністр.
Спочатку поліція заявляла, що внаслідок вибуху одна людина загинула та ще шість отримали поранення. У швидкій допомозі повідомили, що шістьох поранених внаслідок вибуху було доставлено до лікарні.
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В Ісламабаді підірвався автомобіль, що супроводжував делегацію з послом рф. Один поліцейський загинув, троє поранені. Посол РФ та інші дипломати не постраждали.